В Одессе открыли пляж для людей с ограниченными возможностями

В Одессе, в районе «Дельфина», открылся инклюзивный пляж.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

Теперь на территории площадью 4 тыс. кв. метров между Чкаловским пляжем и пляжем «Калетон» люди с ограниченными возможностями смогут отдыхать бесплатно и со всеми удобствами, передаёт наш фотокор.

Открывали пляж Геннадий Труханов и меценат Юрий Дегас, создавший этот уникальный проект.

На территории установили пандусы для комфортного спуска в воду, лифт, шезлонги, тактильную плитку для незрячих и слабовидящих, специализированные раздевалки и санузлы.

Здесь есть медицинский пункт, две детские площадки, в том числе для детей с ограниченными возможностями, специальные плавательные коляски «амфибии» для нахождения в воде людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Как сообщала Одесса News, на пешеходной зоне в центре Одессы, устраиваемой по выходным и праздничным дням, разрешён въезд на автомобилях людям с ограниченными возможностями.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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