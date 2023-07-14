На пляж «Дельфин» вынесло труп дельфина-азовки

На пляже «Дельфин» 13 июля вынесло труп дельфина.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Одесса. Официально».

Отмечается, что сотрудниками Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и НГУ «Украинский научный центр экологии моря» осуществлён осмотр и фиксация этого факта.

«Труп погибшего дельфина изъят в НГУ «Украинский научный центр экологии моря» для изучения и установления причин гибели. После проведения исследования о факте гибели морского животного будут проинформированы правоохранительные органы с целью определения вреда и ущерба, причинённого объектам животного мира в результате вооружённой агрессии россии», — говорится в сообщении.

Одесса News сконтактировала по поводу этой трагической находки с одесским экологом, доктором биологических наук Иваном Русевым. По его словам, на фото взрослая азовка — относится к черноморским китообразных. Вчера же в НПП найден труп дельфина-афалины, о чём более подробно наша редакция расскажет в очередном выпуске публикаций «Тузловские лиманы: война и мир».

Как сообщала Одесса News, по утверждению специалистов Национального природного парка «Тузловские лиманы» в прошлом военном году погибло не менее 50 тысяч черноморских китообразных.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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