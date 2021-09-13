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Зелёную горку в Одессе очистили от мусора

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В прошедшее воскресенье активисты нескольких экологических организаций города во главе с «ЭкоМир Одесса» взялись за очистку склонов у «Поповского пляжа».

Корреспондент Одесса News присоединился к борцам за чистую Одессу на «Зелёной горке».
По обыкновению, в начале осени активисты, которые всеми способами борются за чистоту нашего города, выходят на городские пляжи и склоны, чтобы очистить их от переизбытка всяческого мусора. И установить бочки для его сбора.

Как передаёт наш корреспондент, на «Зелёную горку» высадился небольшой десант из неравнодушных одесситов и главой экологической организации  «ЭкоМир Одесса». А под конец воскресника со склонов был вывезен целый Камаз с мусором.

Фото: ЭкоМирОдесса

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