На планёрку Гриневецкого: не пора ли покончить с браконьерами в «Тузловских лиманах»

Во время инспекции канала на втором километре песчаной пересыпи, группа сотрудников Одесского национального природного парка «Тузловские лиманы» столкнулась с очередной наглостью браконьеров.

Об этом на своей странице в Facebook написал доктор биологических наук, известный одесский эколог Иван Русев.

Эколог, в частности, отмечает, что инспектируемый канал — противозаконный, сооружённый ООО «Институт морской аквакультуры», в котором масштабно, нагло и тотально вылавливается рыба и всё живое из акватории нацпарка браконьерским способом, так называемыми гардами.

«Во время изъятия металлических частей этих браконьерских орудий лова, как бесхозных, поскольку браконьеры отказались показывать какие либо документы, сами браконьеры оказали жёсткое сопротивление опергруппе нацпарка. Один из браконьеров (на фото) решил скинуть меня в канал вместе с частью металлических гард. Но, наглый браконьер, не рассчитал свои силы, не знал, как я оперативно реагирую в таких ситуациях, и вместо меня отправился сам покупаться», — описывает «встречу» с браконьерами Русев.

Экологу по служебной надобности необходимо было пролететь на квадракоптере над территорией этого канала, однако его летательный аппарат был подвергнут обстрелу.

«Ему, браконьеру, который выскочил на гул квадрика, очень хотелось его сбить. Но он снова дал осечку и промахнулся…», — пишет Иван Русев.

Русев обращает внимание департамента экологии Одесской областной госадминистрации на то, что ООО «Институт морской аквакультуры» подал пакет документов на прохождение экспертизы влияния на окружающую среду, которая, по сути, является экспертизой на противозаконную деятельность.

«Его (Института, — ред.) дальнейшая браконьерская судьба сейчас зависит только от чиновников департамента экологии Одесской ОДА и Міндовкілля. Если эти государственные структуры сделают осечку и сдадут государственные интересы, интересы нацпарка, то дальнейшая печальная судьба рыбных ресурсов и Рамсарских водно-болотных угодий НПП «Тузловские лиманы», будет на совести этих структур с весьма печальными последствиями для природных экосистем и Чёрного моря», — беспокоится эколог.

Как сообщала Одесса News, Иван Русев, на которого в июне 2020 года было совершено нападение во время проведения плановых работ в Национальном парке «Тузловские лиманы», считает, что одесская власть крышует «орду вандалов и дикарей», орудующих в Национальном природном заповеднике.

Фото: Facebook/Иван Русев