Одесса второй день на карантине, за сутки заболели коронавирусом 104 жителя

С 8 января Одесса на карантине до 24 числа. Закрыты промтоварные магазины, на рынках торгуют лишь продуктами.

Действуют и другие ограничения: запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос), кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

Наш фотокор подсмотрел, как сегодня жил Киевский рынок в Одессе.

Тем временем, Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины принёс сообщение, что на 9 января в Одесской области зарегистрированы 75 217 случаев COVID-19. Из них 33 695 человек — жители Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболели 104 одессита, 450 выздоровели.



Утром 9 января на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находились 153 пациента с COVID-19, из них 29 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 124 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 16 человек с подозрением на COVID-19.



55 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 15 человек — в ГКБ №10, 68 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 8 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 222 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, две девочки находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщала Одесса News, 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за последние сутки, в т.ч. заболели 168 детей и 176 медработников.

Фото: Одесса News/Александр Александров

Инфографика: «Одесса»