Чем больны сегодня одесситы

ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» провёл количественный анализ заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом, а также острыми кишечными заболеваниями среди жителей Одессы за прошедшую неделю.

По информации Центра, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне. За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 2407 одесситов, из которых 73,6% составили дети в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая коронавирусную болезнь, находится ниже эпидемического порога в 2,2 раза, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.

По данным мониторинга вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (риновирус, аденовирус, парагрипп).

Заболеваемость COVID-19 в Одессе за прошедшую неделю снизилась на 18,7% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю зарегистрировано 113 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 12 детей. Уровень госпитализации больных снизился на 34,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе за последнюю неделю составила 43 случая, из которых 76% — дети до 17 лет.

Отмечается, что информация о регистрации случаев холеры не поступала.

Для проведения мониторинга питьевой воды в Одессе исследована 21 проба на санитарно-микробиологические и 19 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы отвечали нормативным требованиям, — говорится в сообщении.

Одесса News сообщила о графике работы медицинских учреждений на рождественские праздники 7-8 января.

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