В Украине уже свыше 108 тысяч случаев COVID-19, в том числе у Юлии Тимошенко

В Украине по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждено 108 415 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 658.

Об этом сообщает Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в Украине зарегистрировано 2 318 смертей от COVID-19. В течение суток зафиксировано 25 новых летальных случаев.

Выздоровели — 346 человек за сутки, а всего выздоровели 52 870 пациентов.

Сейчас болеют — 53 227. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко также заболела коронавирусной болезнью, что в Facebook подтвердила спикер партии Марина Сорока.

«Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжёлое. Температура до 39. Борется!», — написала она.

Также заболели и другие члены её семьи — дочь Евгения Тимошенко со своим мужем Артуром Чечёткиным.

За сутки больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Черновицкой — 204, Ивано-Франковской — 179, Харьковской -173, Тернопольской — 158 и Одесской — 112 областях.

Как сообщала Одесса News, на 25 августа Украина заняла 27-ю позицию в перечне стран мира с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.