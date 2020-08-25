СOVID-19 в Одесской области: 112 случаев за сутки, но без летальных

В Одесской области по состоянию на утро 25 августа лабораторно подтверждено 6 166 случаев COVID-19, из них за сутки — 112.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе зарегистрировано 88 смертей от COVID-19. В течение суток новых летальных случаев не зафиксировано.

Выздоровели – 1689 пациентов, за сутки выздоровевших нет.

Сейчас болеют 4 389 пациентов.

С 24 августа в «красной» карантинной зоне находится город Беляевка Одесской области.

В «оранжевой» зоне находятся город Измаил, а также Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы.

В «жёлтой» зоне города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области.

Как сообщала Одесса News, за сутки больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Черновицкой — 204, Ивано-Франковской — 179, Харьковской -173, Тернопольской — 158 и Одесской — 112 областях.