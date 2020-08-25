Одесса в «жёлтой» зоне: за сутки 65 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 25 августа в Одессе зарегистрированы 2 522 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания у одесситов.

По данным на 25 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 289 пациентов с COVID-19. Из них 253 человека пребывают в состоянии средней тяжести, 36 человек — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в городскую инфекционную больницу поступили 10 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей в возрасте от 10 до 13 лет, из них один мальчик госпитализирован в инфекционную больницу, трое детей находятся на амбулаторном лечении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 739 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 1 741 одессит.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области по состоянию на утро 25 августа лабораторно подтверждено 6 166 случаев COVID-19, из них за сутки — 112. Зарегистрировано 88 смертей. В течение суток новых летальных случаев не зафиксировано.