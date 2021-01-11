МИД Украины поддерживает связь с больными COVID-19 моряками в Малайзии

Посольство Украины находится на связи с заболевшими коронавирусом украинскими моряками с корабля «SFL Kate» в Малайзии.

«Мы работаем, чтобы появилась возможность посещения корабля врачом», — сообщил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко в Твиттере.

«Посольство Украины в Малайзии на связи с украинскими моряками. Во взаимодействии с судовладельцем в срочном порядке работаем над тем, чтобы была возможность посетить корабль врачом для оказания неотложной медицинской помощи», — отметил Николенко.

Отмечается также, что власти Малайзии на протяжении нескольких дней не предоставляют помощь восьми больным COVID-19 членам экипажа корабля «SFL Kate», который находится в её водах.

Среди них — два украинца — капитан судна Игорь Старицкий и старший механик Валерий Григорьев.

Как сообщала Одесса News, 8 января в Украину прибыли четверо украинских моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, которые более 4-х лет провели в тюрьме «Айн Зара» в Ливии.