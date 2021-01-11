«Укрхимтрансаммиак» оттранспортировал в Одессу более 2 млн т жидкого аммиака

Государственное предприятие «Укрхимтрансаммиак» в течение прошлого года оттранспортировало в резервуары-хранилища Одесского припортового завода в режиме «транзит» 2 512 252 тонны жидкого аммиака.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на руководителя ГП «Укрхимтрансаммиак» Вадима Трунова.

По его словам, это абсолютный рекорд по транзитной транспортировке с 1979 года (с момента запуска магистрального аммиакопровода).



«Для всего трудового коллектива ГП «Укрхимтрансаммиак» достижение такого значимого результата — весомое достижение и отличная мотивация для дальнейшей продуктивной работы. Убеждён, что активно осовременивая предприятие и продолжая модернизацию как основу безопасной эксплуатации аммиакопровода, мы будем и в дальнейшем технически способны удержать на таком же высоком уровне объёмы по транспортировке», — отметил Трунов.

Кроме того, на 31 декабря 2020 года установлен ещё один рекорд по транзитной транспортировке: оттранспортировали 1 999 806 тонн аммиака производства ОАО «Тольяттиазот».

Кстати. ГП «Укрхимтрансаммиак» — оператор украинского участка магистрального аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Аммиакопровод транспортирует жидкий аммиак к Одесскому припортовому заводу, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.

Как сообщала Одесса News, ГП «Укрхимтрансаммиак» по результатам января-сентября 2020 года направило в государственный бюджет Украины 968,2 млн грн рентной платы за транзитную транспортировку аммиака. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.