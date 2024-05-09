Кабмин направил на содержание аммиакопровода «Тольятти-Одесса» 168 млн

Кабинет Министров Украины выделил Фонду госимущества 168 млн гривен на содержание аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в надлежащем состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, соответствующее решение правительство приняло на заседании 7 мая.

Отмечается, что средства, выделенные из резервного фонда госбюджета, позволят своевременно осуществлять необходимые регламентные работы на объекте, что важно для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

«Выделенные средства позволят предприятию удерживать аммиакопровод в надлежащем состоянии, что важно для обеспечения безопасности населения, проживающего рядом. Кроме того, часть средств будет направлена на зарплату работников госпредприятия, не работающего сегодня по основному направлению деятельности по объективным обстоятельствам. Это очень необходимо – людям в нынешние сложные времена ощущать поддержку государства. Решение также позволит в том числе сохранить квалифицированные профессиональные кадры, работающие на предприятии», – отметил замминистра экономики Игорь Фоменко.

Для справки. Оператором украинского участка магистрального аммиакопровода «Тольятти – Одесса» является ГП «Укрхимтрансаммиак». Аммиакопровод транспортирует химическое вещество – жидкий аммиак в Одесский припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.

Одесса News информировала, что в мае 2023 года Украина была готова рассматривать разрешение на транзит российского аммиака через свою территорию, «но только в случае расширения «зернового соглашения». В июне это подтвердил замглавы Мининфраструктуры Украины Юрий Васьков. Россия грозила, что «зерновая сделка» прекратит своё существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения её требований, в том числе по возобновлению работы аммиакопровода Одесса-Тольятти, выступив против «расширения или бесконечного продления» зернового соглашения. 5 июня российские оккупационные войска обстреляли Купянский район Харьковской области, попав по трубопроводу с аммиаком.

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