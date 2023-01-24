11 месяцев войны: бойцы ВСУ отражают атаки оккупантов

Начались335-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По оперативной информации Генштаба ВСУ в Facebook состоянием на 6 утра 24 января, российский оккупант в течение суток нанёс 9 ракетных ударов по населённым пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза авиационных и ракетных ударов остаётся на всей территории Украины.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 23.01.2023

Отмечается, что враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. В Купянском направлении вёл безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отбиты украинскими защитниками.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведёт оборону. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись населённый пункт Антоновка Херсонской области и сам Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

За прошедшие сутки наши защитники сбили 2 вражеских самолёта Су-25; вертолёт Ка-52; беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения захватчиков и склад логистики.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника, был сбит вражеский БПЛА «Орлан-10», поражены 4 района сосредоточения врага и 3 их склада боеприпасов.

На главном фото боец 59-йотдельной отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», Командование ДШВ ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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