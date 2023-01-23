Британские вертолёты Sea King, способные охотиться на субмарины, прибыли в Украину.

Об этом сообщил в Тwitter министр обороны Алексей Резников.

«Sea King из Соединённого Королевства прибыл в своё новое королевство у Чёрного моря в Украине! Это – мощное усиление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет усиливаться», — говорится в сообщении.

Резников поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за оказанную помощь, заметив, что «вместе мы защитим моря и земли по всей Европе».

Глава МОУ не уточнил количества прибывших в Украину британских вертолётов.

Ранее сообщалось, что Британия передаёт Украине три вертолёта и 10 тысяч снарядов. В общей сложности, Великобритания подготовила 10 экипажей украинских лётчиков.

Как сообщала Одесса News, Министры обороны и представители министерств обороны девяти стран Европы, в том числе Великобритании, во время встречи 19 января 2023 года подписали «Таллиннскую декларацию», где содержится обязательство дальнейшей военной помощи Украине на фоне её войны с РФ.

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