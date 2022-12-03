2 декабря из портов Большой Одессы вышли 7 судов с агропродукцией для стран Азии

В рамках «Зерновой инициативы» 2 декабря из портов Большой Одессы вышли 7 судов с 287,4 тыс. тонн агропродукции для стран Азии.

Среди них, как сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины, балкер AL SAAD с 55 тыс. тонн пшеницы для Индонезии, страдающей от продовольственного кризиса.

Отмечается, что с начала работы «зернового коридора» (1 августа 2022 года) Украина экспортировала 12,7 млн. тонн агропродукции.

Также сообщается, что 2 декабря третье судно зашло в порт Одессы под погрузку 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы от Украины для Сомали.

«Балкер Neva – это третье по счёту судно в рамках программы, начатой Президентом Украины Владимиром Зеленским в партнёрстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Её цель – помощь бедным странам в борьбе с голодом», — говорится в сообщении.

По информации Министерства, второе судно, BC Callisto, завершает в порту Черноморска загрузку 30 тыс. тонн пшеницы, которые будут отправлены в Эфиопию.

«Ожидаем, что порты до конца весны примут более 60 судов, которые доставят пшеницу для бедных стран. Украина системно выполняет свои обязательства в рамках «Зерновой инициативы» и продолжает работать над развитием инициативы Президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine. Мы благодарны странам-участницам проекта и уверены, что совместными усилиями сможем не только бороться с мировым голодом, но и сохранить за Украиной статус ключевого экспортёра агропродукции», – сказал Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин , территории и инфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, 1 декабря из портов Большой Одессы вышел караван из 3-х судов, которые доставят 126 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

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