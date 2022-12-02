«Зерновым коридором» в Чёрном море из портов Большой Одессы вышли 3 балкера

1 декабря из портов Большой Одессы вышел караван из 3-х судов, которые доставят 126 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что в их числе балкер GOLDEN ARSENAL с 27 тысячами тонн украинской пшеницы для Алжира, страдающего продовольственным кризисом.

«В портах Большой Одессы под обработкой 22 судна. На них загружается 767 тыс. тонн украинской агропродукции. По «зерновому коридору» двигаются 4 судна под загрузку 205 тыс. тонн агропродукции», — информирует ведомство.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 508 судов, которыми экспортировано 12,4 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, турецкая компания «Karpowership» ведёт переговоры с «Укрэнерго» об отправке в Одессу судов, производящих электроэнергию.

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