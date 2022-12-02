В Одессе встретились министры обороны Украины и Испании

1 декабря министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Одессе с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

Об этом сообщает Укринформ.

Украина надеется получить в следующем пакете помощи от Испании, прежде всего, зенитно-ракетные комплексы средней дальности Hawk, поскольку усиление способностей ПВО остаётся ключевым приоритетом.

«Мы вели сегодня с моей коллегой Маргаритой Роблес переговоры о продлении разносторонней помощи Украине. Прежде всего, мы заинтересованы в получении от Испании средств противовоздушной обороны, в частности, зенитно-ракетных комплексов Hawk», — отметил Резников.

По его словам, Испания первой вызвалась предоставить Украине это современное оружие.

«И мы сейчас развиваем эту программу с участием некоторых стран-партнёров. Ключевой приоритет для нас – усиление возможностей ПВО», — подчеркнул министр.

Он добавил, что ожидает помощи со стороны французского и итальянского правительств в усилении способностей ПВО. Речь, прежде всего, идёт о проекте «САНТ».

«И я верю, что так и будет, в ближайшее время такую поддержку получим», — подытожил глава оборонного ведомства.

По сообщению пресс-службы испанского оборонного ведомства, пишет издание ГОРДОН, в Одессу министр обороны Испании приехала из Кишинёва, а посол Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда и представитель Минобороны Украины встретили её на границе.

В Одессе Роблес посетила военно-морскую базу, госпиталь, где пообщалась с ранеными военнослужащими и медицинским персоналом. Также она ходила к памятнику Хосе де Рибаса – первому градоначальнику Одессы.

В пресс-релизе испанцев обращается внимание на важность Одессы как портового города для экономики Украины и для работы «зерновой инициативы» – «для отправки основных сельскохозяйственных грузов для борьбы с голодом в мире с помощью таких инициатив, как Всемирная продовольственная программа».

«Город является главной целью российских войск на протяжении всей войны», – подчёркивается в сообщении.

Для справки. MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Как информировала Одесса News, в ноябре Испания выделила Украине новый пакет военной помощи, в который войдут четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, батарея зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также другое вооружение.

Фото: Укринформ

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