Труханов посетил Художественный музей для определения места для Суворова и Екатерины

1 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с работниками и директором Одесского художественного музея Александрой Ковальчук.
Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Как известно, 30 ноября прошла сессия Одесского городского совета, на которой депутаты приняли решение о демонтаже памятников Александру Суворову и «Учредителям Одессы» и их переносу на временное хранение в Одесский художественный музей.
В ходе встречи стороны обсудили организационные вопросы переноса памятников.
Видео: «Одесса»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.