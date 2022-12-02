Труханов посетил Художественный музей для определения места для Суворова и Екатерины

1 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с работниками и директором Одесского художественного музея Александрой Ковальчук.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Как известно, 30 ноября прошла сессия Одесского городского совета, на которой депутаты приняли решение о демонтаже памятников Александру Суворову и «Учредителям Одессы» и их переносу на временное хранение в Одесский художественный музей.

В ходе встречи стороны обсудили организационные вопросы переноса памятников.

Видео: «Одесса»

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