Мэр Одессы встретился с юными баскетболистами

С 26 по 28 декабря в Одесской спортивной школе олимпийского резерва (СДЮСШОР) им. Б. Д. Литвака проходили соревнования Одесской детской баскетбольной лиги KIDS.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в чемпионате по баскетболу приняли участие 7 команд юношей и девушек 2011-2012 годов рождения.

Отмечается, что для юных баскетболистов был проведён совместный мастер-класс по баскетболу от баскетбольной сборной Одесской области «БИПА» и отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Одесской области.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил юных баскетболистов с новогодними праздниками и пообщался с командами.

«Мы очень гордимся нашей командой БИПА. Все её участники – воспитанники прославленной школы имени Бориса Литвака. Такие встречи очень важны для молодого поколения. Спорт – это здоровье. И мы будем делать всё для его развития в Одессе в любых условиях», — заверил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов посетил «Пункт несокрушимости» в одесском лицее №6, где проходил праздник ко дню Святого Николая.

Фото и видео: «Одесса»

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