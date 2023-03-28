В Одессе открыли Мемориал памяти погибших национальных гвардейцев

В Одессе 28 марта на территории пункта дислокации части в Одессе открыт Мемориал памяти военнослужащим 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины, погибших при выполнении боевых и специальных задач.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса.Официально».

На открытии Мемориала присутствовал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

В честь годовщины создания Национальной Гвардии Украины мэр Одессы наградил командование и военнослужащих Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

«Тринадцать месяцев назад нацгвардейцы бок о бок с другими военными приняли бой во время полномасштабного вторжения российских оккупантов. И сегодня продолжают держать самые горячие участки фронта. Вы яркий пример того, что защита и служение народа Украины – действительно высшая честь и призвание», — обратился к военнослужащим мэр.

Как сообщала Одесса News, 24 марта первый заместитель председателя Одесской областной госадминистрации Борис Волошенков поздравил с Днём Национальной гвардии Украины воинов, которые по зову сердца защищают родную землю и делом своей жизни избрали обеспечение безопасности государства, защиту и охрану жизни граждан.

Фото : «Одесса.Официально»/Telegram

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