В Одессе устраняют последствия ненастья

Коммунальные службы устраняют последствия погодной стихии, разыгравшейся в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что по состоянию на 15:00 28 марта в Одессе из-за порывистого ветра повалено 19 деревьев, а также 4 большие ветви.

Из-за сильных порывов ветра была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы города Одессы. Энергетики оперативно починили оборудование и постепенно возвращают свет в дома одесситов.

В случае отсутствия света нужно сообщить об этом через частные сообщения на странице Facebook ДТЭК «Одесские электросети» или позвонив по номерам колл-центра с мобильного: +38 (068/095/073) 750 90 90 или по стационарному телефону: +38 (048) 705 90 90.

По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе сохранится порывистый ветер.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей», — говорится в сообщении.

Также мэрия предупреждает о возможной минной опасности из-за шторма в Чёрном море.

«Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», — предупреждает мэрия.

Для справки. Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103; Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102; Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01.

Фото: Одесса.Официально/Telegram

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