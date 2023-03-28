Рецептурное лекарство теперь в Одессе можно купить по электронному рецепту

Все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, отныне можно будет приобрести в том числе и по е-рецепту.

Об этом сообщает в Telegram Одесская облгосадминистрация.

Отмечается, что на сегодняшний день электронный рецепт является одним из самых распространённых электронных медицинских инструментов в Украине. Только в Одесской области было выписано более 29 тыс. электронных рецептов на антибиотики и ещё около 400 – на наркотические (психотропные) лекарственные средства.

«Е-рецепт распространится на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача, и которые пациент покупает за свой счёт. При этом Минздрав не расширяет и не изменяет перечень рецептурных лекарств. То есть, все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, отныне можно будет приобрести в том числе и по е-рецепту», — говорится в сообщении.

В информации содержится предупреждение о важности проверки инструкции лекарственных средств, которые вы употребляете, и если они рецептурные – позаботиться о получении соответствующего рецепта у своего лечащего врача в апреле для того, чтобы беспрепятственно и правомерно приобрести лекарства по рецепту в аптеке.

Как сообщала Одесса News, расходы жителей Украины на продукты питания и топливо уменьшились, в то же время увеличились расходы на лекарства.

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