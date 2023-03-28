Спасатели ликвидировали пожар на полях орошения в Суворовском районе Одессы

Вчера, 27 марта, в 18.31 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города Одессы, по улице площадь Мичурина.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасателями было установлено, что пылает сухая трава и камыши на 3-х разных участках полей орошения.

«Благодаря оперативным действиям спасателей, за 2 часа пожар был ликвидирован на площади ~3000 м2. Погибших и пострадавших, к счастью, нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Всего было привлечено 4 единицы техники и 15 пожарных от ГСЧС Одессы; 1 единица техники и 4 человека – от Коммунального учреждения «Спасительно-водолазной службы Одесского городского совета».

Как информировала Одесса News, 17 марта на пожаре в пгт Петровка Великобуялицкой громады Березовского района Одесской области погиб 60-летний мужчина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod