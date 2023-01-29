MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Квартира на 9-м этаже по улице Маршала Говорова в Одессе горела ярким пламенем

Квартира на 9-м этаже по улице Маршала Говорова в Одессе горела ярким пламенем

326074012_456376996573986_5625703534763463053_n-Cropped.jpg

Спасатели ликвидировали пожар, произошедший вечером 28 января в многоэтажке по улице Маршала Говорова в Одессе.

Об этом сообщается в оперативной информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:55, но уже в 18:22 пожар был локализован, а в 18:31 ликвидирован.

По информации пожарных, открытым пламенем горела квартира на 9-м этаже 17-этажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Сотрудниками ГСЧС проводилась эвакуация припаркованных автомобилей для обеспечения проезда пожарной техники и эвакуация 7-ми жителей с верхних этажей, в том числе двух детей.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 13 единиц пожарной техники и 56 спасателей», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 27 января случился пожар в квартире дома по улице Академика Филатова, что в Малиновском районе Одессы, пострадала супружеская пара пенсионеров.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 227

Смотрите также...

scroll to top