Квартира на 9-м этаже по улице Маршала Говорова в Одессе горела ярким пламенем

Спасатели ликвидировали пожар, произошедший вечером 28 января в многоэтажке по улице Маршала Говорова в Одессе.

Об этом сообщается в оперативной информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:55, но уже в 18:22 пожар был локализован, а в 18:31 ликвидирован.

По информации пожарных, открытым пламенем горела квартира на 9-м этаже 17-этажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Сотрудниками ГСЧС проводилась эвакуация припаркованных автомобилей для обеспечения проезда пожарной техники и эвакуация 7-ми жителей с верхних этажей, в том числе двух детей.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 13 единиц пожарной техники и 56 спасателей», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 27 января случился пожар в квартире дома по улице Академика Филатова, что в Малиновском районе Одессы, пострадала супружеская пара пенсионеров.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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