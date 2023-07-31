Одесские пожарники в воскресенье потушили пожар на территории в 10 тысяч кв. метров

В воскресенье, 30 июля, в 14:27 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одном из дачных массивов села Любополь в Одесском районе.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибыв на место, спасатели установили возгорание сухой растительности, кустарников и травы на открытой территории.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям подразделений уже в 15:17 пожар удалось локализовать и в 16:12 — полностью ликвидировать на общей площади ~ 10000 м²», — говорится в сообщении.

По версии пожарников, вероятная причина пожара – «неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом (лицами)».

Убытки и детали устанавливаются.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

К ликвидации пожара привлекались 8 спасателей.

Как писала Одесса News, загорание сухой травы и растительности стало причиной 4-х пожаров, произошедших 25 июля в Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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