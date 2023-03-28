Правоохранители разоблачили фейковое опекунство над ребёнком в Одесском районе

В одной из громад Одесского района правоохранители разоблачили руководителя службы по делам детей в служебном подлоге — «липовом» опекунстве над ребёнком.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении этой чиновницы.

Следствием установлено, что в конце июня прошлого года чиновница помогла предприимчивой гражданке, которая использовала своего 15-летнего приёмного сына для незаконного пересечения госграницы военнообязанным лицом в получении призывником документов о якобы опеке над подростком для свободного выезда за границу.

Так, обвиняемая внесла в приказ службы по делам детей недостоверные данные о том, что парень проживает с 36-летним мужчиной, который обеспечивает его базовые нужды. Она также подписала согласие на выезд за границу несовершеннолетнему в сопровождении нового опекуна.

При попытке пересечения границы по поддельным документам мужчину вместе с организатором сделки задержали.

В настоящее время обвиняемая отстранена от занимаемой должности.

По ходатайству прокуроров решение об установлении опекунства над подростком органом местного самоуправления отменено, а молодой человек передан близким родственникам.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года Нацполиция Украины разоблачила махинации с землями в акватории порта «Черноморск» Одесской области почти на 25 млн грн.

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