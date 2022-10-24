Детская мода зимой: тепло и красиво

Наступает холодная пора, а это значит, что нужно провести ревизию в гардеробе ребёнка и составить список обновок.
Если вы следите за тенденциями детской моды, то перед тем, как купить зимний комбинезон на девочку или пуховик на мальчика, стоит разобраться в актуальных трендах этого сезона. Они разнообразны как никогда. В этом сезоне дизайнеры черпали вдохновение в моде 1980-1990-х и 2000-х годов.
Искусственный мех
Эко-мех на пике популярности. Он используется для пошива шуб и полушубков для девочек. Эти вещи потрясающе выглядят. Они могут имитировать натуральный мех. Также в тренде яркая верхняя одежда, которая не только согреет в холода, но и поднимет настроение в унылую пасмурную погоду.
Искусственный мех не только хорошо выглядит. Он имеет много других преимуществ:
- невысокая цена;
- неприхотливый уход;
- отличная теплоизоляция;
- длительный срок службы.
Пуховики
Эти предметы гардероба смело можно отнести к категории must have. Бренды предлагают модели для мальчиков и девочек. Также есть варианты унисекс, выполненные в нейтральных оттенках. Главные преимущества пуховиков:
- устойчивость к холоду, ветру и влаге;
- максимальный комфорт при ношении;
- большое разнообразие оттенков и принтов;
- доступная цена.
Пайетки
Эти блестящие элементы подарят праздничное настроение даже в серые будни. Пайетки остаются на пике детской моды уже несколько сезонов подряд. При этом они могут присутствовать на рисунке или в отделке. Также пайетками может быть оформлена кофта целиком. Выглядят такие модели весьма эффектно!
Спорт
Перейдём от гламура к спортивному стилю. Эти удобные вещи нужны не только для тренировок на физкультуре и спортивной секции. Они уже давно перекочевали в повседневный гардероб. В тренде этого сезона вещи, украшенные контрастными вставками и лампасами.
Металлик
Серебряный и золотой металлик стал уже модной классикой. Этот сезон отличается тем, что в игру вошли другие цвета: розовый, фиолетовый, сиреневый. В стиле металлик могут быть выполнены куртки, шапки, лосины, капри и многие другие предметы гардероба.
Бомберы
Эти кофты носят и мальчики, и девочки. Их главное отличие от других кардиганов – приверженность американскому спортивному стилю одежды. Бомберы отличаются объёмным кроем и большими нашивками.
Розовый – самый модный цвет этого сезона
Данный факт порадует любую девочку. При этом розовый поражает воображение палитрой оттенков. В моде доступны все вариации – от бледно-розового до ярко-малинового.