Детская мода зимой: тепло и красиво

Наступает холодная пора, а это значит, что нужно провести ревизию в гардеробе ребёнка и составить список обновок.

Если вы следите за тенденциями детской моды, то перед тем, как купить зимний комбинезон на девочку или пуховик на мальчика, стоит разобраться в актуальных трендах этого сезона. Они разнообразны как никогда. В этом сезоне дизайнеры черпали вдохновение в моде 1980-1990-х и 2000-х годов.

Искусственный мех

Эко-мех на пике популярности. Он используется для пошива шуб и полушубков для девочек. Эти вещи потрясающе выглядят. Они могут имитировать натуральный мех. Также в тренде яркая верхняя одежда, которая не только согреет в холода, но и поднимет настроение в унылую пасмурную погоду.

Искусственный мех не только хорошо выглядит. Он имеет много других преимуществ:

невысокая цена;

неприхотливый уход;

отличная теплоизоляция;

длительный срок службы.

Пуховики

Эти предметы гардероба смело можно отнести к категории must have. Бренды предлагают модели для мальчиков и девочек. Также есть варианты унисекс, выполненные в нейтральных оттенках. Главные преимущества пуховиков:

устойчивость к холоду, ветру и влаге;

максимальный комфорт при ношении;

большое разнообразие оттенков и принтов;

доступная цена.

Пайетки

Эти блестящие элементы подарят праздничное настроение даже в серые будни. Пайетки остаются на пике детской моды уже несколько сезонов подряд. При этом они могут присутствовать на рисунке или в отделке. Также пайетками может быть оформлена кофта целиком. Выглядят такие модели весьма эффектно!

Спорт

Перейдём от гламура к спортивному стилю. Эти удобные вещи нужны не только для тренировок на физкультуре и спортивной секции. Они уже давно перекочевали в повседневный гардероб. В тренде этого сезона вещи, украшенные контрастными вставками и лампасами.

Металлик

Серебряный и золотой металлик стал уже модной классикой. Этот сезон отличается тем, что в игру вошли другие цвета: розовый, фиолетовый, сиреневый. В стиле металлик могут быть выполнены куртки, шапки, лосины, капри и многие другие предметы гардероба.

Бомберы

Эти кофты носят и мальчики, и девочки. Их главное отличие от других кардиганов – приверженность американскому спортивному стилю одежды. Бомберы отличаются объёмным кроем и большими нашивками.

Розовый – самый модный цвет этого сезона

Данный факт порадует любую девочку. При этом розовый поражает воображение палитрой оттенков. В моде доступны все вариации – от бледно-розового до ярко-малинового.