150 судов, следовавших зерновым коридором, остановлены в районе Стамбула

Организация Объединённых Наций призывает принять срочные меры для предотвращения задержек судов, следующих в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Об этом пресс-секретарь ООН Исмини Палла заявила 23 октября в интервью CNN, пишет издание ГОРДОН.

Она подтвердила, что в настоящее время более 150 судов вынужденно остановлены в районе Стамбула, и эти задержки «могут привести к сбоям в цепочке поставок и портовых операциях».

«ООН ежедневно созывает стороны и настоятельно призывает к полному и добросовестному участию в Инициативе и необходимости принятия дополнительных срочных мер, чтобы цепочка поставок не была нарушена, и Инициатива продолжала доставлять больше и столь необходимое продовольствие населению мира», — сказала пресс-секретарь.

Палла отметила, что объединённый координационный центр (СКЦ), состоящий из представителей России, Турции, Украины и ООН, признал проблему задержек и обсуждает пути решения этой проблемы.

Как сообщала Одесса News, Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается «зерновое соглашение». Он утверждает, что практически всё зерно, вывозимое из Украины, «направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза». Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

«Зерновое соглашение» было подписано на 120 дней — до 22 ноября. Украина ведёт «тяжёлые» переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod