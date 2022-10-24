6 судов вышли 24 октября из портов Большой Одессы с 227 тысячами тонн агропродукции

6 судов вышли 24 октября из портов Большой Одессы из 227 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что в числе вышедших из одесских портов балкер MBC DAISY, на борту которого 14 тыс. тонн пшеницы для Алжира.

Учитывая, что Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре (это привело к очереди уже более 170 судов), украинские порты вынуждены работать лишь на 25-30% своих мощностей.

«С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки, — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала, что Россия направила в ООН перечень требований, в случае невыполнения которых Москва грозится выйти из зерновой сделки, действие которой завершается 22 ноября. Сами требования российской стороны не разглашались.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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