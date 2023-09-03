В Одесскую область вчера прилетел дрон-разведчик, а ночью — БпЛА-камикадзе

2 сентября в Одесской области Силы противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» уничтожили разведывательно-ударный БПЛА «Mohajer-6».

Об этом Воздушное командование «Юг» сообщает в Facebook.

«2 сентября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» в Одесской области уничтожен разведывательно-ударный БпЛА «Mohajer-6», — отметили в ВК «Юг».

Появление дрона-разведчика было не случайным: уже ночью одесский регион атаковали дроны-камикадзе типа «шахед».

«Жаркая» южная ночь под звуки воздушной тревоги длилась 3 часа 42 минуты. За это время российские оккупанты совершили несколько волн атак ударными БпЛА «Shahed-136/131» с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

По информации военных, всего зафиксированы пуски 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131», атаковавших южные районы Одесской области. 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно, известно о 2 пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь.

Как сообщала Одесса News, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) подписало меморандум с портами Южной Луизианы и Нового Орлеана (США) о сотрудничестве по направлениям технического планирования, развития, строительства, администрирования, эксплуатации и обслуживания инфраструктуры Одесского морпорта.

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