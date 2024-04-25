Что вошло в первый пакет после подписания Байденом закона о военной помощи Украине

Сразу после подписания президентом США Джо Байденом закона о международной помощи, принятого Конгрессом США, Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $1 млрд.

Список техники и вооружения опубликован на сайте минобороны США, пишет издание ГОРДОН.

«Сегодня, после принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который президент только что подписал, минобороны объявило о новой значительной помощи в области безопасности для срочного удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что это 56-й транш оборудования с августа 2021 года, который администрация Байдена предоставляет Украине из запасов Пентагона.

В него вошли:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для ПВО;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные патроны к нему, в том числе патроны калибра 50 мм для борьбы с БПЛА;

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая осколочно-фугасные и усовершенствованные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

миномётные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

бронеавтомобили типа MRAP;

автомобили HMMWV;

автомобили логистического обеспечения;

тактические машины для буксировки и перевозки техники;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

высокоточные авиационные (aerial) боеприпасы;

оборудование для аэродромов;

противоброневые мины;

противопехотные мины Claymore;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

приборы ночного видения;

запчасти, полевое оборудование, учебное снаряжение, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В приведённом списке нет дальнобойных ракет ATACMS, которые, как утверждали в Сенате США, должны были войти в этот пакет помощи. В то же время, в списке упомянуты «высокоточные боеприпасы», без уточнения, о чём именно идёт речь.

Одесса News информировала. что предыдущие пакеты военной помощи США выделили Украине в декабре 2023 и марте 2024 годов.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о международной помощи, включающий $60,84 млрд для Украины.

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