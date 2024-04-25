Одесса — в тройке лидеров госсистемы электронных торгов

Одесса попала в тройку лидеров государственной системы электронных торгов.
Об этом сообщил Геннадий Труханов в ходе сессии Одесского городского совета, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.
Отмечается, что в прошлом году торги на Prozorro.Sale принесли в бюджет города около 80 млн. гривен от аренды и продажи коммунального имущества.
«24 апреля депутаты проголосовали за список объектов коммунальной собственности для продажи через аукцион, суммарная стартовая цена которых составляет 15 млн гривен», — говорится в сообщении.
Одесский городской голова отметил, что в этом году уже есть прецедент, когда благодаря торгам получено вдвое больше, чем от первоначальной стоимости объекта.
«Поэтому и от этих продаж ожидаем получить вдвое больше», — сказал Геннадий Труханов.
Для справки. Плата за землю (арендная плата и земельный налог), аренда и продажа коммунального имущества – источники поступлений в городской бюджет.
Фото: «Одесса»
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy