Одесса — в тройке лидеров госсистемы электронных торгов

Одесса попала в тройку лидеров государственной системы электронных торгов.

Об этом сообщил Геннадий Труханов в ходе сессии Одесского городского совета, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в прошлом году торги на Prozorro.Sale принесли в бюджет города около 80 млн. гривен от аренды и продажи коммунального имущества.

«24 апреля депутаты проголосовали за список объектов коммунальной собственности для продажи через аукцион, суммарная стартовая цена которых составляет 15 млн гривен», — говорится в сообщении.

Одесский городской голова отметил, что в этом году уже есть прецедент, когда благодаря торгам получено вдвое больше, чем от первоначальной стоимости объекта.

«Поэтому и от этих продаж ожидаем получить вдвое больше», — сказал Геннадий Труханов.

Для справки. Плата за землю (арендная плата и земельный налог), аренда и продажа коммунального имущества – источники поступлений в городской бюджет.

Фото: «Одесса»

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