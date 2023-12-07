У жителей ЖК «Изумруд» в Одессе тепла в домах нет, зато затеплилась надежда, что будет

Жители ЖК «Изумруд» в Одессе, где второй год подряд нет отопления, будут обеспечены теплоснабжением.

Сегодня, 7 декабря, на внеочередной сессии депутаты горсовета приняли решение «О мерах по возобновлению функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность жильцов многоквартирного жилого дома по ул. Академика Сахарова, 36», что позволит обеспечить отоплением более 2 тысяч одесситов этого комплекса в Пересыпском районе, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что теперь функции по обслуживанию котельной перейдут в КП «Теплоснабжение города Одессы», о чём был издан общий приказ военного командования и военной администрации.

«Символично, что мы принимаем это решение в день местного самоуправления. Тем самым демонстрируем, для чего нас выбирали люди: все вместе – военное командование, военная администрация, городская власть, решаем вопрос, который беспокоит наш город», – подчеркнул Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что основной проблемой дома в ЖК «Изумруд» является отсутствие части оборудования в котельной, что делает невозможным подачу тепловой энергии жильцам дома. Владельцем помещения котельной является частное лицо. Также у управляющей компании есть задолженность перед АО «Одессагаз».

В октябре 2023 года Геннадий Труханов встретился с жильцами дома, чтобы «найти оптимальный путь решения проблемы». 5 ноября он провёл очередную встречу в этом микрорайоне.

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