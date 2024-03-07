Мэр Одессы передал военным очередную партию fpv-дронов

Мэр Одессы передал очередную партию «боевых птиц» военным — тысячу fpv-дронов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Надеюсь, они уничтожат как можно больше тех извергов, которые убивают наших детей», — сказал Геннадий Труханов.

Также мэр сообщил, что в Одессу поступил очередной гуманитарный груз от фонда Баффета. Это 15 современных палаток со всем сопутствующим оборудованием, общей стоимостью 280 тысяч долларов.

«Благодарим наших друзей, в частности, из фонда Баффета, которые всё это время рядом с нами и помогают ликвидировать последствия российских атак», — поблагодарил мэр Одессы.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года мэр Одессы Геннадий Труханов передал подразделениям Территориальной обороны Вооружённых Сил Украины 1000 дронов, 400 приборов ночного видения и 4 внедорожника.

Фото и видео: «Одесса»

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