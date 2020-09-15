Мэр Одессы: город от государства не получил никакой помощи для борьбы с COVID-19

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с начала пандемии коронавируса город не получил практически никакой помощи от государства для борьбы с заболеванием, хотя летом принимал отдыхающих со всей Украины.

Такое заявление городской голова сделал на очередном муниципальном аппаратном совещании, напомнив, что центральные власти крайне негативно отреагировали на масштабное празднование Дня рождения Одессы 2 сентября. При этом, по словам Труханова, все необходимые меры городская власть приняла — Потёмкинская лестница была размечена для соблюдения специальной дистанции, а сам он лично просил, выступая перед горожанами, не игнорировать такую дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты от заражения. «На это все обратили внимание, а о том, что с начала курортного сезона в Одессу тянулись 30-километровые пробки, что в Одессу ехала почти вся Украина отдыхать, центральные власти почему-то забыли», — посетовал мэр, добавив, что за всё это время в Киеве ни разу не поднимали данный вопрос на соответствующих совещаниях. «Никто к нам не обратился, не сказал: «Чем вам помочь? Может быть, выделить дополнительное финансирование, дополнительные ПЦР-тесты, средства для открытия городской лаборатории?». Этого не было. Никакой помощи Одесса не получила — только требования, указания и попытки переложить ответственность на местные власти. Это негосударственный и неконструктивный подход и реальному решению проблем никак не способствует», — возмутился Труханов.

Между тем, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 15 сентября в Одессе зарегистрированы 4 188 случаев COVID-19. .

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 87 новых случаев заболевания.

По данным на 15 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 182 пациента с COVID-19. Из них 141 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 41 пациент — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у юноши в возрасте 16 лет. Он находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 58 жителей Одессы.

С целью предотвращения распространения COVID-19 в учебных заведениях при поселении студентов в общежития, совет ректоров учреждений высшего образования Одессы обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой способствовать в организации бесплатного тестирования на коронавирус иногородних студентов.

Департаментом здравоохранения Одесского горсовета организовано такое тестирование на базе городской студенческой поликлиники и Центра первичной медико-санитарной помощи №12. В лицензированных амбулаториях данных учреждений проводится забор биоматериалов, которые санитарным транспортом Центра неотложной медицинской помощи доставляются в лаборатории городских медучреждений. Каждое учреждение высшего образования закреплено за определённой лабораторией, составлен график обследования.

Обследование студентов на COVID-19 проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА) путём определения антител Ig-M, что позволяет выявить больных COVID-19 в острой стадии заболевания.

В случае положительного результата ИФА-теста пациенты помещаются в специально выделенные изоляторы в общежитиях, и им проводится дальнейшая ПЦР-диагностика для подтверждения диагноза COVID-19. Студенты, пребывающие на самоизоляции, находятся под наблюдением семейных врачей. При необходимости обеспечивается госпитализация пациентов с COVID-19 в городскую клиническую инфекционную больницу.

Всего тестированию на COVID-19 подлежат 14 500 студентов. К настоящему времени обследовано 4 337.

На сегодняшний день Одесса — единственный город в Украине, где городскими властями организовано системное обследование на COVID-19 всех студентов, заселяющихся в общежития.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 594 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 529 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в прошедший понедельник в Одесской области 305 человек пополнили количество больных, трое умерли.

