Одесская мэрия обратилась к одесситам и гостям города.

Текст обращения опубликован на официальном сайте города.

В нём, в частности, содержится «убедительная» просьба к прибывшим из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией находиться на домашнем карантине в самоизоляции в течение 14 дней.

«Обязательно обратитесь на «горячую линию» по коронавирусу и сообщите свои контактные данные. Не подвергайте окружающих возможной опасности и помните, что только совместными усилиями мы сможем предотвратить распространение нового коронавируса в Одессе», — говорится в собращении.

Отмечается, что «строгие меры по изоляции являются наиболее действенным методом предотвращения распространения этого опасного заболевания».

Как сообщала Одесса News, в настоящее время в Одессе и области случаи заболевания коронавирусом COVID-19 не зарегистрированы.

С 17 марта в Одессе начало действовать ограничение работы общественного транспорта: до 10 пассажиров в маршрутных такси и 20 пассажиров в трамваях, троллейбусах, автобусах, работающих на городских маршрутах; пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты (масках).

Городские власти Одессы просят также не создавать массовые скопления людей и соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра с целью предупреждения и недопущения распространения острой инфекции СOVID-19 в городе.

Временно (до особого распоряжения городского головы) приостановлена работа объектов общего пользования с присутствием более десяти человек — независимо от формы собственности и подчинения (кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, другие культурные, развлекательные, а также спортивные заведения).

Ограничение касается всех магазинов, кроме продуктовых, аптек, а также рынков (кроме продуктовых), заведений общественного питания и других заведений и учреждений «на усмотрение и под личную ответственность руководителя».