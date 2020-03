Бой Ломаченко — Лопес в мае в США могут перенести

Бой Ломаченко — Лопес, запланированный на 30 мая, могут перенести.

Об этом сказал промоутер белгород-днестровского боксёра Василия Ломаченко Боб Арум.

По его словам, никто не захочет проводить такой бой без зрителей.

«Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил возможный перенос объединительного боя между чемпионом мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Причина — пандемия коронавируса», — сообщает на своей странице в Twitter журналист Майк Коппинджер.

Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders is one of many fights in jeopardy of being delayed due to the #COVIDー19 pandemic.

Another: Lomachenko-Teofimo@pugboxing and I report on the contingencies being put together across boxing to salvage the schedulehttps://t.co/aDpd6PSsAL pic.twitter.com/YLcY5eSIBu

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 14, 2020