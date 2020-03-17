Бой Ломаченко — Лопес в мае в США могут перенести

Бой Ломаченко — Лопес, запланированный на 30 мая, могут перенести.

Об этом сказал промоутер белгород-днестровского боксёра Василия Ломаченко Боб Арум.

По его словам, никто не захочет проводить такой бой без зрителей.

«Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил возможный перенос объединительного боя между чемпионом мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Причина — пандемия коронавируса», — сообщает на своей странице в Twitter журналист Майк Коппинджер.

Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders is one of many fights in jeopardy of being delayed due to the #COVIDー19 pandemic. Another: Lomachenko-Teofimo@pugboxing and I report on the contingencies being put together across boxing to salvage the schedulehttps://t.co/aDpd6PSsAL pic.twitter.com/YLcY5eSIBu — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 14, 2020

Отмечается, что на данный момент перенос боя между спортсменами ещё не согласован.

Предварительно бой запланировали на 30 мая в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.

По словам Арума, если к тому времени спортивные события и дальше будут проходить без зрителей, то дирекция Мэдисон Сквер Гардена просто откажется проводить бой.

Как сообщала Одесса News, Лопес в декабре прошлого года победил Ричарда Комми в бою за титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF, которого Ломаченко не хватает для статуса абсолютного чемпиона мира.

Ломаченко в последний день лета 2019-го единогласным решением судей победил Люка Кэмпбелла и выиграл вакантный чемпионский пояс WBC. В октябре WBC освободил украинца от необходимости проводить обязательную защиту титула, назначив его франчайзинговым чемпионом организации.