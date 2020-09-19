В Украине за сутки от коронавируса умерли 48 человек

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 48 летальных случаев от COVID-19. Всего обнаружили 3 240 случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, в целом в Украине с начала пандемии коронавирус подтверждён у 172 712 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 3 516 летальных случаев.

В то же время выздоровели за сутки 1 268 больных COVID-19, всего вылечились 76 754 человека.

Больше всего больных за сутки выявлено в городе Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской (281), Львовской (260), Харьковской (200) и Ивано-Франковской (181) областях.

Как сообщала Одесса News, Кабмин 18 сентября обновил распределение административно-территориальных единиц по зонам эпидопасности: в Одесской области красных зон нет.