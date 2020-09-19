Ястремская покинула римский турнир досрочно, Свитолина продолжает сражаться

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина успешно преодолела третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Риме (Италия) с призовым фондом $2,098 млн.

За выход в четвертьфинал соревнований уроженка Одессы за 1 час 56 минут нанесла поражение россиянке Светлане Кузнецовой 7:6 (8:6), 6:4, сообщает XSPORT.

Для Свитолиной и Кузнецовой это было пятое очное противостояние, в котором одесситка повела со счётом 4:1.

Путёвку в полуфинал турнира Свитолина разыграет с победительницей матча между Маркетой Вондрусовой из Чехии и словенкой Полоной Херцог.

«Определённо меня очень порадовала сегодняшняя игра. Это была упорная борьба, которую я всегда ожидаю от Кузнецовой. Она большой боец, никогда не даёт провести тебе простой матч. Не помню, в каком состоянии я была до паузы в Туре, но сейчас я отлично двигаюсь, могу хорошо выстраивать розыгрыши и здорово справляться с игрой в ответственные моменты. Сейчас самое главное быть готовой к тому, что могут происходить разные вещи. Нельзя быть идеальной. Я бы не сказала, что играла идеально раньше, но нужно осознавать, что после 6 месяцев паузы и при пустых трибунах, всякое может произойти. Что касается следующего матча, то и c Херцог, и с Вондроушовой я несколько раз тренировалась. Конечно, мы знаем друг друга давно, я знаю, какой у них стиль игры. Они немного по-разному играют. Я просто должна постараться сосредоточиться на себе. Постараюсь как можно быстрее восстановиться, потому что сегодняшний матч потребовал много физических усилий», — сказала Свитолина после матча с Кузнецовой.

Другой одесской теннисистке не повезло: Даяна Ястремская уступила второй «ракетке» мира румынке Симоне Халеп в третьем раунде турнира.

Встреча завершилась в пятницу со счётом 5:7, 4:6.

Соперницы провели на корте 1 час 29 минут.

Как сообщала Одесса News, согласно последнему рейтингу Женской теннисной ассоциации, Элина Свитолина занимает шестое место, Даяна Ястремская — 29-е.