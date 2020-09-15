Одесские теннисистки ознакомились со своим новым рейтингом и ринулись в бой

Мировая Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг спортсменок.

Список участниц рейтинга публикует ХSport.

Согласно обновлённому рейтингу, первая «ракетка» Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает шестое место.

Свитолину, в активе которой 4 580 очков, опередила японка Наоми Осака (5780), выигравшая US Open.

На четыре позиции своё положение ухудшила Даяна Ястремская — 29-е место. На две строчки поднялась ещё одна одесситка — Екатерина Козлова (97).

Рейтинг WTA возглавляет австралийка Эшли Барти (8 717), второй идёт румынка Симона Халеп (6 356).

На этой неделе Свитолина и Ястремская выступают на турнире WTA серии Premier 5 в Риме (Италия) с призовым фондом $2,098 млн.

Ястремская на старте турнира в Риме уже победила представительницу Италии Камилу Джорджи в первом круге соревнований.



Отмечается, что встреча продолжалась чуть более двух с половиной часов.

Во втором круге Ястремская сыграет против Аманды Анисимовой из США. Поединок запланирован на 16 сентября.

Элина Свитолина, которая выигрывала римский турнир в 2018 и 2019 годах, в этот день встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой. А пока знаменитая одесситка проводит тренировки.

Сегодня, 15 сентября на римском турнире в парном разряде сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Пара одесситок встретится с румынским дуэтом, состоящим из второй ракетки мира Симоны Халеп и Моники Никулеску. Одесситки единственный раз сыграли в паре на турнире WTA 23 февраля в Катаре, потерпев поражение от дуэта американки и бельгийки со счётом 0:2.

Как сообщала Одесса News, после неудачного выступления на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) одесситка Даяна Ястремская решила попрощаться со своим немецким тренером Сашей Бажиным.