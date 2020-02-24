Одесская теннисистка опустилась ещё на одну ступеньку мирового рейтинга

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает 7-е место в обновлённом 24 февраля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

Свитолину, в активе которой 4301 очко, опережают в списке австралийка Эшли Барти (8367), румынка Симона Халеп (6076), чешка Каролина Плишкова (5200), Бьянка Ванесса Андрееску из Канады (4665), американка София Кенин (4490) и голландка Кики Бертенс (4335), говорится в сообщении.

Зато одесситка Даяна Ястремская (1785) поднялась на 25-е место.

Третья представительница одесского региона и Украины Екатерина Козлова на грани вылета из первой сотни рейтинга WTA — она опустилась на 10 строчек и занимает 99-е место.

Вчера, 23 февраля, Свитолина и Ястремская сыграли в первом круге 3-миллионника в Дохе (Катар) против американо-бельгийского дуэта Бетани Маттек-Сэнд и Кирстен Флипкенс. Матч завершился со счётом 3:6, 3:6 не в пользу одесситок.

Матч продлился 63 минуты, одесситки проиграли 5 геймов на своей подаче, допустили, как и соперницы, по одной двойной ошибке и сделали по одному эйсу.

Также Свитолина и Ястремская реализовали два из пяти брейк-поинтов, тогда как Маттек Сэнд и Флипкенс пять из десяти.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина и Даяна Ястремская 18 февраля неудачно стартовали на представительном турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 млн 529 тыс 840 долл.