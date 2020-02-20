ЮНИСЕФ назвал лучшие страны для жизни детей: на каком месте Украина

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) назвал лучшие страны для проживания детей.

В Норвегии, Южной Корее и Нидерландах наилучшие условия для выживания и развития детей, а наихудшие — в африканских странах — Центрально-Африканской Республике, Чаде и Сомали.

Об этом говорится в докладе ООН «Будущее для детей мира», размещённом на сайте ЮНИСЕФ.

«Доклад показывает, что дети в Норвегии, Республике Корея и Нидерландах имеют наилучшие условия для выживания и благополучия, а дети в ЦАР, Чад, Сомали, Нигер и Мали имеют наихудшие условия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах, анализировали условия для выживания и благополучия детей, в том числе развитие системы здравоохранения, образования, питания, экологии и экономики стран.

В рейтинге благосостояния и условий для развития детей Украина заняла 91 место наряду с Бразилией и Ямайкой.

Украину эксперты определили как страну с низко-средним уровнем богатства. При этом Бразилия и Ямайка значатся в докладе как страны с уровнем богатства — выше среднего.

Как сообщала в январе 2020 года Одесса News, Украина потеряла два пункта и с 30 баллами вернулась на уровень 2017 года по результатам исследования Индекса восприятия коррупции. Теперь Украина занимает 126 место из 180 стран. Рядом в рейтинге — Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.