В рейтинге индексов коррупции Украина вернулась к результатам 2017 года

Украина потеряла два пункта и с 30 баллами вернулась на уровень 2017 года по результатвм исследования Индекса восприятия коррупции.

Об этом говорится на сайте Transparency International Ukraine.

Теперь Украина занимает 126 место из 180 стран. Рядом в рейтинге — Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

Украину среди соседей опережает Россия, которая не изменила своих позиций (28 баллов, 137 место). Ожидаемо среди соседей лидирует Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место). Беларусь добавила один пункт и теперь имеет 45 баллов и 66 место. Также, в этом году наблюдается снижение индекса у соседей: Румыния — минус 3 балла, Венгрия — на 2, Молдова на 1.

“С начала 2017-го в Украине фактически происходило сворачивание реформ и борьбы с коррупцией. Власть откровенно пыталась ограничить независимость антикоррупционных органов, затягивала запуск Высшего антикоррупционного суда, создавала законодательные препоны, что говорит о политической заангажированности тогдашнего НАПК и провальной судебной реформе. Последние пару лет власти проигнорировали большинство рекомендаций, а некоторые из них были критически важными”, — отметил исполнительный директор Transparency International (TI) Андрей Боровик.

В начале 2019 года TI предоставила 12 рекомендаций, которые бы могли улучшить показатели Украины в этом индексе. По состоянию на конец года было выполнено или частично выполнено лишь 6 из них.

В частности, власти не усилили контроля за финансированием политических партий, не изменили способ формирования органов судейского самоуправления и не наказали виновных в организации нападений на активистов.

Чтобы изменить ситуацию, властям необходимо реализовать немало инициатив, в частности:

сформировать независимую и профессиональную судебную власть;

обеспечить независимость и способность органов антикоррупционной сферы;

лишить Службу безопасности Украины полномочий в сфере противодействия экономическим и коррупционным преступлениям;

повысить эффективность систем предотвращения политической коррупции;

ввести открытый и подотчётный процесс приватизации государственного имущества.

Отмечается также, что лидеры Коррупционного индекса (CPI) существенно не изменились. На первом месте — Новая Зеландия и Дания, которые набрали по 87 баллов. Примечательно, что 8 из 10 стран в первой десятке — представительницы Западной и Северной Европы. В конце списка оказались Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13).

Индекс восприятия коррупции – показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использовано 9 источников.

Ключевым показателем Индекса есть количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.