Выпущен календарь, в котором представлены 12 национальностей одесситов

Увидел свет календарь «Одесса — интеркультурная столица Украины», подготовленный Молодёжным совета при Одесском городском голове и при поддержке департамента внутренней политики Одесского горсовета.

От этом сообщил официальный сайт города.

«Календарь на 2020 год «Одесса — интеркультурная столица Украины» презентует молодёжь Одессы 12-ти национальностей и народностей. Кроме украинцев, в календаре представлены грузины, немцы, греки, китайцы, поляки, молдаване, армяне, болгары, афганцы, крымские татары и евреи», — говорится в сообщении.

Как отметили в Молодежном совете, такой календарь планируется издавать ежегодно. Он будет символизировать мир и взаимодействие всех жителей Одессы для развития города, независимо от национальности, взглядов и вероисповедания.

Календарь был представлен в рамках Национального конкурса «Молодёжная столица Украины-2020». По результатам этого конкурса Одесса вошла в ТОП-10 лучших городов Украины для развития молодёжи.

Кстати. В настоящее время в Одессе проживают представители более 130-ти национальностей.

Как сообщала Одесса News, в преддверии Нового года Одесский зоопарк выпустил иллюстрированный календарь на 2020 год, где в образах животных выступили его работники, а также настенный эротический календарь информационного агентства «Думская».