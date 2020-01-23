Началось: нардеп Скорик объявлен кандидатом в мэры Одессы

Народный депутат от блока «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик объявлен кандидатом в мэры Одессы.

Об этом сопредседатель этой партии Юрий Бойко заявил во время визита в Одессу 23 января в эфире одного из телеканалов, пишет ТАЙМЕР.

Бойко отметил, что партия выдвигает сильного кандидата.

Также политик отметил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» пользуется поддержкой в регионе, и выразил надежду на успех Скорика на местных выборах.

Кстати. В статье 141 Основного закона говорится, что «очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах». Из всего вышесказанного следует, что очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.