Разумков в Одессе: В Крыму будет развеваться украинский флаг

23 января Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с учебной базой военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного и пообщался с педагогами и учениками лицея.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«С 2014 года многое изменилось в нашей стране, в том числе и отношение к армии и защите Родины. Нужно сделать ещё многое для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Но надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся уже в Крыму, где снова будет развеваться украинский флаг», – сказал Дмитрий Разумков.

Председатель парламента вручил личному составу лицея знаки отличия Верховной Рады Украины за образцовое выполнение служебных обязанностей, преданность делу обучения и военно-патриотического воспитания молодёжи, содействие защите суверенитета и территориальной целостности Украины.





Кстати. Военно-морской лицей является государственным общеобразовательным учебным заведением III степени с военно-профессиональной направленностью обучения и допрофессиональной подготовки, предусматривающий проведение углублённой допризывной и усиленной физической подготовкой и воспитания у молодёжи готовности к военной службе.

В апреле 2014 года вследствие аннексии Крыма Военно-морской лицей передислоцирован из Севастополя в Одессу. Было скрыто вывезенное Боевое знамя. 1 сентября 2014 года Военно-морской лицей возобновил своё функционирование в Одессе.

Как сообщала Одесса News, 23 января в Одессе с рабочим визитом находится Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, в программе пребывания которого запланировано посещение военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного, Одесского национального университета им. И.И.Мечникова, ознакомление с работой предприятий «Контейнерный терминал Одесса» и «Телекарт-Прибор».

Фото: Odessa Online, пресс-служба ВРУ