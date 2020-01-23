СБУ провела обыски в Одесской облгосадминистрации

Следственные действия прошли в Одесской областной государственной администрации в рамках уголовного производства, открытого по ст.191 УК Украины — «присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением».

Обыски проводили сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, спецслужба раскрыла хищение средств государственного бюджета руководителями одного из департаментов облгосадминистрации через коммунальное предприятие облсовета.

Отмечается, что чиновники присвоили почти 1,6 млн гривен во время проведения закупки товаров для потребностей департамента. Государственные средства выводились в тень при помощи нескольких фиктивных безналичных операций, которые проводили подконтрольные коммерческие структуры, а также общественные организации и благотворительные фонды.

Обыски проходили в служебных кабинетах чиновников и в местах их проживания. Следователи изъяли документацию, которая подтверждает противоправную деятельность фигурантов дела.

Председатель облгосадминистрации Максим Куцый сказал, что речь идёт о событиях начала 2019 года, когда ОГА руководил Максим Степанов.

По предварительным данным, обыскивали помещения департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества. Кроме того, по информации Думской, следственные действия прошли дома у директора департамента Евгении Волынец.

Как сообщала Одесса News, днями сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области на получении неправомерной выгоды за легализацию иностранных граждан на территории нашей страны.