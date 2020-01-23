За три года на журналистов в Украине осуществили 250 нападений, в т.ч. в Одессе — 11

В течение 2017-2019 годов зафиксировано 250 инцидентов с применением силы против журналистов, в том числе в одесском регионе — 11.

Такие данные мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины» по итогам 2019 года приводит Национальный союз журналистов Украины в четверг, 23 января.

Отмечается, что в прошлом году было зафиксировано 75 таких случаев против 86-ти в 2018 году.

«Третий год подряд отмечаем очень высокий уровень физической агрессии в отношении журналистов. За 2017-2019 годы в целом зафиксировано 250 инцидентов с применением силы против журналистов», — подчеркнул председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Как отмечается в сообщении, больше всего инцидентов произошло в декабре 2019 года — 10, в марте — 8, в мае и августе — по 6 случаев.

Эксперты отмечают, что атаки на журналистов в 2019 году сопровождались особой агрессией и жестокостью.

Согласно обнародованным данным «Индекса», в 12 случаях нападающими были чиновники, должностные лица или депутаты, в 5 — правоохранители, три инцидента произошли с применением оружия.

Относительно регионов, то очевидное лидерство в антирейтинге сохраняют Киев и область, где, в частности, зафиксировано 29 инцидентов физической агрессии. На втором месте Одесская область — 11 случаев применения силы к журналистам. Третье разделили Херсонская, Черновицкая и Волынская области — по 4 инцидента.

В то же время НСЖУ констатирует, что должного внимания правоохранителей к преступлениям против работников СМИ нет — большинство нападений остаются нераскрытыми и даже не попадают в суд.

«Есть определённые надежды на реализацию рекомендаций специальных парламентских слушаний по физической безопасности журналистов, прошедших в ноябре 2019 года. В частности, Министерство внутренних дел определило должностных лиц высокого уровня, ответственных за реагирование на препятствование журналистской деятельности и регулярный публичный отчёт о состоянии расследований», — говорится в сообщении.

Как отметила эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова, несмотря на уменьшение нападений на журналистов в 2019 году по сравнению с 2018-м и 2017-м, Украина ощутимо отстает от западных стран по уровню свободы слова и защиты журналистов.

«Мы требуем от Нацполиции, ГПУ и судебной власти регулярно предоставлять прозрачные отчёты о расследовании преступлений против журналистов. Каждая угроза или нападение на журналиста должны иметь серьёзные последствия», — подчеркнула она.