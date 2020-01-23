Разумков посетил одесское предприятие «Телекарт-Прибор»

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках рабочей поездки в Одесскую область 23 января посетил ООО «Телекарт-Прибор», которое является национальным производителем современных цифровых средств связи.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«В своё время все таксофоны в стране были произведены именно здесь. Сейчас предприятие, к сожалению, работает уже не на полную мощность, однако даже при таких условиях за годы работы им были привлечено 20 миллионов долларов инвестиций. Это хороший показатель для национального производителя, и хотелось бы, чтобы подобных примеров в Украине было больше», – отметил Председатель парламента.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Разумков отметил, что завершение реформы децентрализации откроет местной власти больше возможностей для реализации полномочий и эффективного использования ресурсов региона.

Как сообщала Одесса News, 23 января Дмитрий Разумков посетил Одесский военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного. В программе пребывания также Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова и ознакомление с работой предприятия «Контейнерный терминал Одесса».

Фото: Пресс-служба Верховной Рады