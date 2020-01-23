Одесская киберполиция вышла на программиста, распространявшего вредные вирусы

Работники киберполиции в Одесской области совместно со следователями полиции уличили 20-летнего студента одного из местных вузов в распространении вредоносного программного обеспечения.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Вирус использовался для скрытого майнинга криптовалюты. Сейчас «программисту» уже объявлено о подозрении, ему грозит до 5 лет заключения.

Киберполиции установила, что получив техническое образование, злоумышленник использовал полученные знания для совершения противоправных действий. Будучи участником хакерских форумов, он приобрёл вредоносное программное обеспечение и модифицировал его. Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он сбывал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские провели обыск по месту жительства одессита и изъяли компьютерную технику, которую направили на экспертизу.

Уголовное производство начато по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В то же время киберполиции советует пользователям техники не забывать соблюдать основные правила безопасности для предотвращения установки хакерами таких программ на вашу компьютерную технику. Для этого необходимо использовать исключительно лицензионное программное обеспечение; постоянно обновлять операционную систему; не загружать подозрительные файлы из электронной почты; загружать файлы только из проверенных ресурсов.

Фото: Департамент киберполиции Украины